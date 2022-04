После зверств РФ в Буче Великобритания созывает заседание Совбеза ООН

Великобритания, председательствующая в Совбезе ООН в апреле 2022 года, созывает заседание 5 апреля. Центральной его темой станут военные преступления российских войск на территории Украины.

Об этом на своей странице в Twitter заявила постоянная представительница Великобритании Барбара Вудворд.

Барбара Вудворд отметила, что Британия воспользуется своим председательством в Совбезе ООН, чтобы обеспечить прозрачность, ответственность и справедливость рассмотрения доказательств военных преступлений в Украине, в частности, на освобожденной от оккупантов Киевщине.

The UK will call a #UNSC meeting tomorrow on #Ukraine. We will discuss the mounting evidence of war crimes, including from #Bucha.

We’ll use our Presidency of the Security Council to ensure there is transparency, accountability and that justice is done. pic.twitter.com/eyQoDne7tX

— Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) April 4, 2022