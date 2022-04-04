После зверств РФ в Буче Великобритания созывает заседание Совбеза ООН

Великобритания, председательствующая в Совбезе ООН в апреле 2022 года, созывает заседание 5 апреля. Центральной его темой станут военные преступления российских войск на территории Украины.

Об этом на своей странице в Twitter заявила постоянная представительница Великобритании Барбара Вудворд.

— На выходных на ужасных кадрах из Бучи мы увидели, как безоружных украинских мирных жителей расстреливали со связанными за спиной руками. Более 800 тел оставлены на улице или сброшены в братские могилы. Женщин насиловали на глазах их детей, — сказала она.

Барбара Вудворд отметила, что Британия воспользуется своим председательством в Совбезе ООН, чтобы обеспечить прозрачность, ответственность и справедливость рассмотрения доказательств военных преступлений в Украине, в частности, на освобожденной от оккупантов Киевщине.

The UK will call a #UNSC meeting tomorrow on #Ukraine. We will discuss the mounting evidence of war crimes, including from #Bucha. We’ll use our Presidency of the Security Council to ensure there is transparency, accountability and that justice is done. pic.twitter.com/eyQoDne7tX — Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) April 4, 2022

Отметим, что Кремль продолжает лицемерно опровергать всякую причастность к преступлениям против мирных украинцев.

Вчера, 3 апреля, Россия призвала СБ ООН собраться на заседание в связи “с вопиющей провокацией украинских радикалов в Буче”. Эта попытка, как и следующая, уже 4 апреля, окончилась для путинских дипломатов неудачей.

В то же время завтра, как заявила постоянная представительница Великобритании Барбара Вудворд, у России все же будет возможность произнести свои “нарративы”.