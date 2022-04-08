Европарламент призывает усилить защиту украинских детей, пересекающих границу без сопровождения

В Европейском парламенте призвали усилить защиту несовершеннолетних украинских беженцев, ведь там обеспокоены незаконным усыновлением детей.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Figaro.

В резолюции, за которую проголосовал Европарламент 7 апреля, выразили обеспокоенность судьбами украинских детей, бегущих от войны.

Там подчеркнули, что существует риск незаконного усыновления детей без сопровождения родителей и подчеркнули, что за детьми должны присматривать социальные службы.

— С целью предотвращения торговли детьми, незаконного усыновления и другим злоупотреблением, парламентарии требуют немедленного включить детей без сопровождения в системы мониторинга социальных служб, чтобы гарантировать их безопасность и позволить возможное воссоединение семей, — говорится в резолюции.

В Европарламенте также предложили разместить на пунктах пропуска с границей ЕС работников из службы защиты детей и работников из службы розыска семей.

— Детей, прибывших в ЕС без сопровождения взрослых, предлагается размещать в семейной среде, а не в учреждениях, а также немедленно назначать для них опекуна и обеспечить, чтобы родные братья и сестры не расставались, — сообщили в Европарламенте.

Кроме того, Европарламент настаивает, чтобы несовершеннолетние дети, после пересечения границы сразу приступали к обучению.

Также парламент призвал Европейскую комиссию и страны-члены ЕС создавать в школах вакансии украинских или украиноязычных учителей.