Сегодня утром, 26 июля, раздались взрывы в Запорожье. Впоследствии россияне снова ударили по городу. К сожалению, есть жертва и раненые.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье сегодня, 26 июля: что известно

В 10:03 из-за угрозы ударных беспилотников в Запорожье раздалась воздушная тревога.

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Впоследствии Иван Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки на Запорожье два человека получили ранения: 38-летний и 25-летний мужчины. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое.

В 11:35 снова раздался взрыв в Запорожье после предупреждения об угрозе пусков управляемых авиабомб.

Иван Федоров сообщил, что зафиксировано попадание по одному из объектов гражданской инфраструктуры. Поврежден ряд зданий. сгорели машины. К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения.

В результате российского удара по Запорожью поврежден Дворец культуры Титан.

Поздним вечером 24 июля российские ударные дроны атаковали Запорожье. В результате атаки загорелись двухэтажный торговый объект, магазины и павильоны. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома. Ранения получил 63-летний мужчина.

20 июля россияне ударили КАБами по Запорожью. Тогда один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Поздним вечером 12 июля вражеские дроны атаковали Запорожье. Спасатели из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли два тела. Еще 15 человек получили ранения, среди них подросток.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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