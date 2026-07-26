Взрывы в Запорожье: РФ дважды атаковала город, есть жертва и раненые
- Утром Россия атаковала Запорожье ударными дронами.
- Через несколько часов враг ударил управляемыми авиабомбами.
- В результате вражеских атак по меньшей мере один человек погиб и шестеро ранены.
Сегодня утром, 26 июля, раздались взрывы в Запорожье. Впоследствии россияне снова ударили по городу. К сожалению, есть жертва и раненые.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье сегодня, 26 июля: что известно
В 10:03 из-за угрозы ударных беспилотников в Запорожье раздалась воздушная тревога.
Впоследствии Иван Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки на Запорожье два человека получили ранения: 38-летний и 25-летний мужчины. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Состояние одного пострадавшего медики оценивают как тяжелое.
В 11:35 снова раздался взрыв в Запорожье после предупреждения об угрозе пусков управляемых авиабомб.
Иван Федоров сообщил, что зафиксировано попадание по одному из объектов гражданской инфраструктуры. Поврежден ряд зданий. сгорели машины. К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения.
В результате российского удара по Запорожью поврежден Дворец культуры Титан.
Поздним вечером 24 июля российские ударные дроны атаковали Запорожье. В результате атаки загорелись двухэтажный торговый объект, магазины и павильоны. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома. Ранения получил 63-летний мужчина.
20 июля россияне ударили КАБами по Запорожью. Тогда один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Поздним вечером 12 июля вражеские дроны атаковали Запорожье. Спасатели из-под завалов разрушенного дома спасатели извлекли два тела. Еще 15 человек получили ранения, среди них подросток.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА