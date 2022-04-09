Германия, Бельгия и Франция готовятся отказаться от российской нефти и газа

Германия, Франция и Бельгия планируют отказаться от российской нефти и сократить потребление энергии, чтобы поддержать Украину и остановить Путина.

Об этом сообщает CNN.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, Германия сможет прекратить импорт российской нефти уже в этом году.

Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, Шольц заявил, что Германия активно работает над тем, чтобы стать независимой от импорта российской нефти.

Канцлер Германии добавил, что, по его мнению, Германия сможет прекратить импорт в этом году, но Германии понадобится больше времени, чтобы отказаться и от российского газа.

— Прекращение импорта российских энергоносителей требует больше инвестиций и инфраструктуры. Германия подготовила шаги, чтобы стать независимой от российского импорта энергоносителей еще до начала полномасштабной войны Украины, потому что мы знали, что эта проблема возникнет, — подчеркнул Шольц.

В свою очередь Бельгия призывает своих граждан сократить потребление энергии, чтобы поддержать Украину.

— Разумное использование энергии полезно для вашего кошелька, это поможет нам стать менее зависимыми от России, и это хорошо для климата, — заявил министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен.

Ван дер Стретен также попросила бельгийцев подготовиться к зиме.

— Бельгийские дома потребляют больше всего энергии во всей Европе, — сказала она.

Она призвала бельгийцев инвестировать в лучшую изоляцию, солнечные панели, тепловые насосы и солнечные водонагреватели.

Чтобы подать хороший пример, бельгийское правительство сокращает отопление во всех федеральных зданиях на один градус.

По данным Министерства энергетики страны, Бельгия импортирует из России 30% нефти, 20% урана и до 6% природного газа.

Министр Ван дер Страатен повторила, что никаких проблем с поставками в Бельгию нет, но никто не может предсказать, как будет развиваться война в Украине, поэтому бельгийцы должны подготовиться уже сейчас к возможным проблемам.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Франция готова идти дальше и отказаться от российской нефти.

Кстати, Ле Мэр назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, резней и добавил, что виновных нужно установить, привлечь к ответственности и осудить за эти преступления.

Ле Мэр добавил, что ЕС необходимо вместе вводить более строгие санкций, которые будут касаться энергетики РФ.

— Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что последующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе, чтобы точно запретить российскую нефть, — сказал он.

Ле Мэр подчеркнул, что нынешние санкции, согласованные ЕС, были самими эффективными и мощными с момента создания Европейского Союза.