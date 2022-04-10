Из-за войны в Украине НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе

Из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, НАТО находится в разгаре очень фундаментальной трансформации, которая будет отражать долгосрочные последствия действий президента России Владимира Путина.

— То, что мы видим сейчас, — это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО, — заявил Столтенберг.

Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

Генеральный секретарь также заявил, что страны-члены Альянса настроены больше помогать Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.