Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 45 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Из-за войны в Украине НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Из-за войны в Украине НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе

Из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, НАТО планирует развернуть постоянные войска на своей границе.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, НАТО находится в разгаре очень фундаментальной трансформации, которая будет отражать долгосрочные последствия действий президента России Владимира Путина.

— То, что мы видим сейчас, — это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО, — заявил Столтенберг.

Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

Генеральный секретарь также заявил, что страны-члены Альянса настроены больше помогать Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Читайте
Наше задание – лучшие условия для жизни: Шмыгаль о плане восстановления и развития Украины

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка