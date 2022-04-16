Зеленский просит Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с прямым призывом, чтобы Америка признала Россию государством-спонсором терроризма. Это наложит на РФ одну из мощнейших санкций в американском арсенале.

Запрос Зеленского поступил во время недавнего телефонного разговора лидеров двух стран. Байден заявил президенту Украины, что готов рассмотреть ряд предложений по усилению давления на Москву.

— Первоочередно наше внимание сосредоточено на том, чтобы сделать все возможное для быстрого завершения этой войны. Мы хотим прекратить страдания украинского народа, – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Признание Россией государством-спонсором терроризма может иметь ряд последствий. Среди них — введение экономических санкций против других стран, продолжающих вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в США (включая недвижимость), запрет экспорта различных товаров (имеющих как коммерческое, так и военное назначение).

Соответствующее признание могут применить к любой стране, которая неоднократно оказала поддержку актам международного терроризма, согласно информационному письму Госдепартамента США. Сейчас в этом списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.