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США планируют возобновить работу посольства в Киеве, но сроков пока нет — Белый дом

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
США планируют возобновить работу посольства в Киеве, но сроков пока нет — Белый дом

В США в будущем рассчитывают возобновить работу своего дипломатического представительства в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга.

— Безусловно, это наша цель, открыть его (посольство в Киеве, — Ред.), — отметила она.

Псаки отметила, что США оценивают обстановку в области безопасности, и что финальное решение относительно количества сотрудников и того, какие это будут сотрудники, будет принимать Госдепартамент США.

— Но очевидно, что иметь дипломатическое присутствие на месте — это важно, — добавила она.

В то же время Псаки не стала оценивать, когда посольство США может возобновить работу в Киеве.

Кроме того, пресс-секретарь подтвердил, что президент США Джо Байден не планирует приезжать в Украину после комментариев президента Украины Владимира Зеленского, который призвал его это сделать.

Она добавила, что даже если США будут планировать поездку кого-то из представителей в Украину, по соображениям безопасности, никаких подробностей предварительно не будет оглашаться.

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Источник: Bloomberg

Фото: Getty Images

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