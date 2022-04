США планируют возобновить работу посольства в Киеве, но сроков пока нет — Белый дом

В США в будущем рассчитывают возобновить работу своего дипломатического представительства в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга.

Псаки отметила, что США оценивают обстановку в области безопасности, и что финальное решение относительно количества сотрудников и того, какие это будут сотрудники, будет принимать Госдепартамент США.

В то же время Псаки не стала оценивать, когда посольство США может возобновить работу в Киеве.

The U.S. is considering more sanctions on Russia, as existing sanctions begin to impact “real sectors” of its economy, Psaki says https://t.co/ajHgIN3bOW pic.twitter.com/UTfArGCjHB

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 18, 2022