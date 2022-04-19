Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в понедельник, что президент США Джо Байден не планирует приезжать в Украину после комментариев президента Украины Владимира Зеленского, призывающего его сделать это.

— Это не изменилось — наше внимание по-прежнему сосредоточено на оказании Украине, украинскому правительству, украинским лидерам — исторического объема помощи в сфере безопасности, — сказала Псаки.

Джен Псаки добавила, что даже в случае если США будут планировать поездку представителей в Украину, по соображениям безопасности, никаких подробностей предварительно оглашаться не будет.