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Факты / Мир

Джо Байден все еще не планирует приезжать в Украину — Псаки

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Джо Байден все еще не планирует приезжать в Украину — Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в понедельник, что президент США Джо Байден не планирует приезжать в Украину после комментариев президента Украины Владимира Зеленского, призывающего его сделать это.

— Это не изменилось — наше внимание по-прежнему сосредоточено на оказании Украине, украинскому правительству, украинским лидерам — исторического объема помощи в сфере безопасности, — сказала Псаки.

Джен Псаки добавила, что даже в случае если США будут планировать поездку представителей в Украину, по соображениям безопасности, никаких подробностей предварительно оглашаться не будет.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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