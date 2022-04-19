Госдеп США рассмотрит возможность признать Россию государством-спонсором терроризма

По словам высокопоставленного представителя администрации, представители Госдепартамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить Россию государством, поддерживающим терроризм. По словам чиновника, процесс может занять несколько недель, прежде чем будет принято решение.

— Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон, — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN в понедельник, когда его спросили о возможности включения России в список государственных спонсоров терроризма в понедельник.

— Будь то этот орган или любой другой орган, доступный нам в соответствии с законом, мы будем применять его, если он будет эффективным и уместным, — добавил он.

Согласно определению Государственного департамента, государство-спонсор терроризма — это страна, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма. В настоящее время США называют только четыре страны государственными спонсорами терроризма: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из недавних телефонных разговоров попросил президента США Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма.

США уже ввели жесткие санкции против России из-за войны на Украине, но добавление России в список было бы символическим шагом, который также нанесет еще больший ущерб российской экономике. Это приведет к таким действиям, как запрет России покупать определенные товары, которые могут быть использованы в коммерческих или военных целях, а также к санкциям в отношении других людей и стран, которые все еще ведут определенную торговлю с Россией.