Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить Пасхальное перемирие до 24 апреля.

Об этом Антониу Гутерриш заявил в обращении от 19 апреля.

Антониу Гутерриш добавил, что в ООН готовы направить гуманитарную помощь в пострадавшие от нападения России украинские города, перечислив Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Генсек ООН подчеркнул, что это возможно только в том случае, если перемирие вступит в силу.

Вскоре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию наконец-то услышать слова Генерального секретаря ООН и сделать гуманитарный перерыв.

Russia must finally hear UN Secretary General @antonioguterres and end its war on Ukraine or at least allow a humanitarian pause. Let me remind there is only one aggressor and invader in this war: Russia. Ukraine has always been and remains ready to seek peace.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2022