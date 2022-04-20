Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить Пасхальное перемирие до 24 апреля.

Об этом Антониу Гутерриш заявил в обращении от 19 апреля.

— Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе во время Страстной недели, которая начнется в Великий четверг (21 апреля, — Ред.) и продлится до Пасхального воскресенья, 24 апреля, чтобы разрешить открыть ряд гуманитарных коридоров, — сказал он.

Антониу Гутерриш добавил, что в ООН готовы направить гуманитарную помощь в пострадавшие от нападения России украинские города, перечислив Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Генсек ООН подчеркнул, что это возможно только в том случае, если перемирие вступит в силу.

Вскоре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию наконец-то услышать слова Генерального секретаря ООН и сделать гуманитарный перерыв.

— Россия должна наконец-то услышать Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и прекратить войну с Украиной или по крайней мере сделать гуманитарный перерыв, — написал Дмитрий Кулеба.

Russia must finally hear UN Secretary General @antonioguterres and end its war on Ukraine or at least allow a humanitarian pause. Let me remind there is only one aggressor and invader in this war: Russia. Ukraine has always been and remains ready to seek peace. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2022

Он напомнил, что в этой войне только один агрессор и захватчик – Россия, а Украина всегда остается готовой к поиску мира.

Источник: ООН

Фото: Скриншот с видео