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Факты / Мир / Мировые новости

Италия увеличила поставки газа из Анголы, чтобы ограничить закупку российского

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Італія

Италия договорилась с Анголой об увеличении поставок газа. Это соглашение должно позволить как можно быстрее ограничить закупки российского газа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Во время визита в Анголу главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, была подписана декларация о намерениях развивать новые газовые предприятия и наращивать экспорт в Италию.

— Сегодня мы достигли еще одной важной договоренности с Анголой по увеличению поставок газа. Обязательство Италии дифференцировать источники поставки энергии подтверждается, — утверждает Ди Майо.

Пока неизвестно на какой объем газа из Анголы может рассчитывать Италия, поскольку детали сделки не сообщались.

Впрочем, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что рассматривает газ из Анголы и Конго, как замену газа из РФ. Сейчас российский газ составляет около 45% потребления в Италии.

— Мы больше не хотим зависеть от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна привести к политическому подчинению, – ранее заявлял Драги.

По его словам, диверсификация возможна и ее можно осуществить за относительно короткий промежуток времени — быстрее, чем они представляли всего месяц назад.

Также Драги заявил, что итальянцам не стоит беспокоиться насчет следующего отопительного сезона, если с поставками природного газа из РФ возникнут проблемы.

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Фото: Dreamstime

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