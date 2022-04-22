Правительство Японии вернуло в ежегодный дипломатический справочник Синяя книга формулировку “незаконно оккупированы” Россией в отношении Курильских островов (Северные территории в Японии).

В отчете подчеркивается отход Токио от примирительного подхода к России с формулировкой “незаконно оккупированные” по поводу статуса островов у самого северного главного острова Японии Хоккайдо.

— Северные территории – это острова, над которыми у Японии суверенитет, и они являются неотъемлемой частью территории Японии, но теперь они незаконно оккупированы Россией, – говорится в дипломатическом справочнике.

Такая формулировка появилась в японской Синей книге дипломатии впервые с 2003 года.

Спор вокруг островов — Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи — возник из-за захвата их СССР, являющегося государством-предшественником России. Это произошло в течение нескольких недель после капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года.

В справочнике вторжение России в Украину называется “вопиющей несправедливостью, подрывающей основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии”. Также указывается, что сложившиеся обстоятельства оставляют перспективы результата территориальных переговоров с Россией неопределенными.

В России уже отреагировали на решение Японии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал все четыре острова Южной части Курил “неотъемлемой частью России”. Он также назвал Японию “недружественной страной”.

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В конце марта японские СМИ сообщили, что власти Японии планируют вернуть в ежегодный дипломатический справочник Синяя книга дипломатии формулировки “незаконно оккупированы” по отношению к Курильским островам.

В начале марта 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Южные Курилы исконными японскими территориями, “уникальными” и “суверенными территориями Японии”.

Источник: Kyodo News