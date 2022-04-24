Американская лизинговая компания Air Lease Corporation заявила, что спишет стоимость десятков своих застрявших в России самолетов на сумму около $802 млн.

Речь идет о 27 самолетах компании. Там высказались, что возврат воздушных судов маловероятен после введения Западом санкции против России.

— Маловероятно, что компания вернет в собственность невозвращенные остающиеся в России самолеты, — говорится в заявлении Air Lease.

Списание включает 21 самолет, принадлежащий компании, и шесть самолетов в управляемом парке Air Lease. Это будет отражено в отчете о прибылях за первый квартал, запланированном на 5 мая.

Ожидается, что списание обойдется компании в $802 млн. Air Lease заявила, что рассматривает страховые претензии для возмещения ущерба, связанного с самолетами.

На данный момент международные лизингодатели добиваются возвращения из России более 400 самолетов стоимостью почти $10 млрд.

27 февраля Европейский Союз запретил летать в своем пространстве “любым принадлежащим, зафрахтованным или иным образом контролируемым российским юридическим или физическим лицом самолетам” в рамках санкций против России.