Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
213 детей
Ранили Ранили
>389 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Американская компания спишет 27 оставшихся в РФ самолетов на более чем $800 млн

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
літак

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation заявила, что спишет стоимость десятков своих застрявших в России самолетов на сумму около $802 млн.

Речь идет о 27 самолетах компании. Там высказались, что возврат воздушных судов маловероятен после введения Западом санкции против России.

— Маловероятно, что компания вернет в собственность невозвращенные остающиеся в России самолеты, — говорится в заявлении Air Lease.

Списание включает 21 самолет, принадлежащий компании, и шесть самолетов в управляемом парке Air Lease. Это будет отражено в отчете о прибылях за первый квартал, запланированном на 5 мая.

Ожидается, что списание обойдется компании в $802 млн. Air Lease заявила, что рассматривает страховые претензии для возмещения ущерба, связанного с самолетами.

На данный момент международные лизингодатели добиваются возвращения из России более 400 самолетов стоимостью почти $10 млрд.

27 февраля Европейский Союз запретил летать в своем пространстве “любым принадлежащим, зафрахтованным или иным образом контролируемым российским юридическим или физическим лицом самолетам” в рамках санкций против России.

Related video
Читайте
Украина арестовала 12 Ан авиакомпании РФ - где самолеты сейчас и удастся ли конфисковать

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Business Insider

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка