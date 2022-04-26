Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 62 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Историческая встреча: в ФРГ более 40 стран начали обсуждение гарантий безопасности Украины

Илья Нежигай редактор ленты
Историческая встреча: в ФРГ более 40 стран начали обсуждение гарантий безопасности Украины

На немецкой авиабазе Рамштайн началась встреча представителей из более чем 40 стран, в результате которой будут скоординированы действия по поводу предоставления гарантий безопасности для Украины.

Об этом министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил на своей странице в Twitter.

— Мы только что начали историческую встречу — более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России, — написал американский министр Остин.

Он добавил, что главной целью встречи является получить “общее и прозрачное” понимание того, какие краткосрочные и долгосрочные гарантии безопасности будут оглашены для Украины.

На встрече, кроме представителей стран Европы и США, было замечено присутствие министра обороны Украины Алексея Резникова.

Как сообщалось ранее, на встрече будет обсуждаться, в том числе, предоставление вооружения для Украины для поддержания

Ранее в США уже неоднократно отмечали, что несмотря на технологическое и численное превосходство ВС РФ над ВСУ, Украина имеет высокий боевой дух, знание своих территорий, а также креативность использования вооружения.

Related video
Читайте
Не будет никаких оттягиваний: Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ

Источник: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка