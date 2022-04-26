На немецкой авиабазе Рамштайн началась встреча представителей из более чем 40 стран, в результате которой будут скоординированы действия по поводу предоставления гарантий безопасности для Украины.

Об этом министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил на своей странице в Twitter.

— Мы только что начали историческую встречу — более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России, — написал американский министр Остин.

Он добавил, что главной целью встречи является получить “общее и прозрачное” понимание того, какие краткосрочные и долгосрочные гарантии безопасности будут оглашены для Украины.

На встрече, кроме представителей стран Европы и США, было замечено присутствие министра обороны Украины Алексея Резникова.

Как сообщалось ранее, на встрече будет обсуждаться, в том числе, предоставление вооружения для Украины для поддержания

Ранее в США уже неоднократно отмечали, что несмотря на технологическое и численное превосходство ВС РФ над ВСУ, Украина имеет высокий боевой дух, знание своих территорий, а также креативность использования вооружения.

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Источник: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III