На немецкой авиабазе Рамштайн началась встреча представителей из более чем 40 стран, в результате которой будут скоординированы действия по поводу предоставления гарантий безопасности для Украины.
Об этом министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил на своей странице в Twitter.
— Мы только что начали историческую встречу — более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России, — написал американский министр Остин.
Он добавил, что главной целью встречи является получить “общее и прозрачное” понимание того, какие краткосрочные и долгосрочные гарантии безопасности будут оглашены для Украины.
На встрече, кроме представителей стран Европы и США, было замечено присутствие министра обороны Украины Алексея Резникова.
Как сообщалось ранее, на встрече будет обсуждаться, в том числе, предоставление вооружения для Украины для поддержания
Ранее в США уже неоднократно отмечали, что несмотря на технологическое и численное превосходство ВС РФ над ВСУ, Украина имеет высокий боевой дух, знание своих территорий, а также креативность использования вооружения.
Источник: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III