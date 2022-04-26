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Факты / Украина

Не будет никаких оттягиваний: Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ

Илья Нежигай редактор ленты
Не будет никаких оттягиваний: Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ

Украинские вооруженные силы готовы перейти в контрнаступление для освобождения украинских городов и сел, но процесс наступления более сложный, чем процесс обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— Наступление — это гораздо более сложный вид боевых действий, чем оборона. Намного, раз в 10 сложнее. Надо создать наступательную группировку. Просто представьте картинку… мы меняемся местами с россиянами. Это не наши ребята бегают по кустам с гранатометами и стреляют по танкам, что проще делать, а наши танки будут ехать мимо кустов, а враг будет стрелять из гранатомета, — объяснил Алексей Арестович.

Он добавил, что потери украинской стороны в результате будут выше при наступлении, чем при обороне.

– У нас тяжелого оружия нет. Нам оно необходимо. Запад его нам предоставит и мы переходим в контрнаступление. Президент об этом сказал… И не будет никаких оттяжек: как только поступило оружие – переходим в контрнаступление, мы готовы. Вопрос только в оружии, но я вижу, что он решается, – сказал советник руководителя Офиса президента.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что наступление врага на Донбассе будет длиться около двух недель. Впрочем, после наступления оккупационных сил РФ возможно контрнаступление ВСУ.

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Фото: Офис президента

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