О вступлении Украины в ЕС, санкциях против РФ и поддержке Европы: эксклюзивное интервью Борреля

Мечты, которые воплощаются в реальность. Недавно украинская сторона заполнила анкету на вступление в Евросоюз, которую ранее президенту Зеленскому передала Урсула фон дер Ляйен. Уже сейчас возможность присоединения к ЕС в роли полноправного члена не выглядит как пустые разговоры, это ощущается более реальным.

В эксклюзивном интервью Фактам тижня о перспективах вступления и последующих шагах Украины рассказал верховный представитель Европейской комиссии, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Как Европа поддерживает Украину? О чем молчит Боррель? И сценарии войны на Донбассе – ответы на все вопросы в нашем интервью.

— В последнее время очень много разговоров о присоединении Украины к ЕС. Как вы расцениваете, насколько реально Украина может стать членом Европейского Союза?

— Все продвигается гораздо быстрее, чем обычно, в нормальном процессе. Часто на это уходит гораздо больше времени, но, насколько я знаю, первые шаги уже сделаны. И знаю, что Украина уже заполнила опросник, который был передан президентом Еврокомиссии президенту Зеленскому. Это хороший знак. Потому что обычно на то, чтобы подготовить анкету, уходят месяцы.

А мы видим, что все было сделано в считанные недели. Сейчас мы ожидаем вторую часть анкеты, рассчитываем получить ее в течение нескольких недель, не позднее конца мая. А затем Еврокомиссия должна подготовить оценку по поводу обязательств Украины в соответствии с критериями членства в ЕС. Этот вывод будет сделан публично.

А затем решение должен принять Европарламент. Так что с середины мая мяч будет на поле Еврокомиссии. И комиссия должна подготовить решение по оценке возможности Украины стать членом союза и по поводу формата, в котором это произойдет. Но уже сейчас мы можем сказать, что каждый шаг был сделан со скоростью света по сравнению с нашими процедурами.

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— Очень рад это слышать. Насколько я знаю, президент Зеленский просил, и его поддержали еще лидеры других европейских стран, чтобы это произошло как можно быстрее, чтобы Украина присоединилась к ЕС в короткие сроки. Существует ли у ЕС процедура ускоренного вступления? И готовы ли в Евросоюзе рассмотреть возможность создания такой процедуры для Украины как исключение?

— Что ж, все должно произойти с соблюдением процедур. Мы не можем действовать против этого, мы институция, организация с множеством правил, которые невозможно отодвинуть в сторону. Это может быть сделано быстрее, но все шаги должны быть выполнены. И то, что сейчас самое важное, это то, что Еврокомиссия должна презентовать свое предложение Европарламенту. Этого невозможно избежать, но можно сделать более или менее быстро. И я уверен, что комиссия сделает это без задержек.

— Что я сейчас услышал от вас, так это то, что Украине не придется ждать так же долго, как ждала, например, Турция, Грузия или другие страны, которые подавали заявки на вступление. Все верно?

— Ни в коем случае нельзя сравнивать эти ситуации. Турецкий вопрос был на столе годами, однако после перемен внутри страны стало сложнее продолжать процесс расширения. Хотя со стороны комиссии был предоставлен положительный отклик, а Европарламентом было принято решение начать переговоры. С Украиной внутренняя ситуация совершенно отличается, невозможно сравнивать эти два сценария.

— В Евросоюзе есть специальная программа, призванная финансово помочь странам-кандидатам вступить в ЕС. Какой бюджет этой программы на текущие пять лет и сможет ли Украина использовать деньги из этого фонда после признания страной-кандидатом?

— Да, конечно. Когда страна становится кандидатом, есть программа предварительного присоединения. Деньги из этой программы используются для поддержки стран, чтобы сделать все для приведения уровня жизни и экономики в соответствие с требованиями членства. Мы понимаем: для того, чтобы стать членом ЕС, нужно воплотить трансформации в экономической и социальной структурах. Это требует определенных усилий. А усилия должны быть профинансированы из фонда программы предварительного присоединения для стран, признанных кандидатами на членство в Евросоюзе.

Это довольно важно и имеет большое влияние. Но еще раз повторю, для того, чтобы использовать деньги из фонда, нужно официально быть квалифицированным в роли страны-кандидата, и должна быть получена положительная оценка от Еврокомиссии и утверждение от Европарламента.

— Уже достаточно долго украинцы мечтают о присоединении к Европейскому Союзу. Не могли бы вы объяснить, как изменится экономическая и политическая жизнь Украины после вступления в ЕС? Как это на себе почувствуют рядовые украинцы?

— Посмотрите на пример Польши, ваших ближайших соседей. Трансформация экономической структуры была очень важной. Я помню, когда Польша стала членом ЕС и поляки отправлялись на референдум. Тогда были страхи того, какими будут последствия. И сейчас мы можем видеть, что последствия были очень и даже очень положительными в сельском хозяйстве.

Польский сельхозсектор сегодня – это мощный экономический сектор. Многие километры дорог и магистралей были построены, улучшение инфраструктуры, это все было спонсировано Европейским Союзом. Я родом из Испании, и могу вам сказать, что поток денег, который идет на улучшение базовой инфраструктуры, материальной базы и человеческой жизни – меняет страну.

— Давайте поговорим о санкциях против России. На днях было объявлено, что США уже подготовили шестой санкционный пакет. Какие планы у ЕС и Еврокомиссии по распространению санкций?

— Все просят нас имплементировать больше санкций. Вместо этого, возможно, стоит оценить последствия уже введенных? Потому что это выглядит, будто после введения новых ограничений никого это больше не волнует. И люди говорят: дайте нам больше санкций. А что же касается эффекта уже введенных? Потому что мы не можем их вводить еженедельно. Давайте посмотрим, что произошло с российской экономикой. И можно очень четко сказать, что российская экономика платит высокую цену из-за уже введенных санкций.

Позвольте привести пример: более 700 российских самолетов, гражданских воздушных судов больше не могут летать из-за утраты их лицензий, вызванной нехваткой деталей и программного обеспечения. Более 700 самолетов остаются на земле. А еще экспорт из России, за исключением энергетического сектора, упал на 70%, представьте, минус 70% от экспорта. Уровень инфляции растет.

Приостановились международные инвестиции. Из-за выхода с рынка международных компаний более 200 тыс. человек потеряли работу. Мы продолжаем замораживать российские активы, уже были заморожены активы почти на €30 млрд.

И когда я говорю об активах, то имею в виду все: и летательные аппараты, и недвижимость, и предметы искусства. Это все тоже было заморожено. Были заблокированы транзакции на более чем 200 млрд. Поэтому ответ неоспорим: да, санкции действительно меняют российскую экономику.

Но наряду с этим существует проблема побочного эффекта санкций. И сейчас это вызывает большие дебаты по всему миру. Мы стоим на пороге продовольственного кризиса. Также не за горами – кризис цен на энергоносители. И россияне пытаются убедить весь мир в том, что это вызвано последствиями западных санкций. Но нет! Это последствия войны.

Если Россия препятствует экспорту украинской пшеницы или бомбардировками уничтожает склады и хранилища, то рано или поздно кто-то не будет иметь достаточно пшеницы. Но это не последствия санкций!

Это последствия войны. Мы не можем себе позволить, чтобы весь мир поверил, что санкции против России создают проблемы для мира. Мы должны объяснять им, что именно война против Украины, развязанная Россией, создает проблемы. Это очень сильно меня беспокоит. Мы не можем проиграть это сражение: словесное сражение, сражение идей. Однако очень важное.

— Вы упомянули, что экспорт из России был снижен. Но это без учета поставок энергоносителей. Сейчас порты европейских государств запрещают заходить кораблям под российским флагом, но есть исключения. Это не распространяется на суда, транспортирующие нефть, газ и некоторые металлы. Эти исключения могут достигать 80% всего экспорта из России, транспортировка которого происходит по морю. Почему существуют такие исключения? И, принимая ли во внимание эти исключения, действительно ли есть влияние на российскую экономику от санкций?

— Да, влияние есть! И да, исключения есть тоже. Все знают, что мы продолжаем жить в условиях сильной зависимости от российских энергоносителей. Мы уменьшаем эту зависимость, но сделать это в течение одной ночи невозможно. В таком случае мы нанесем вреда себе больше, чем навредим России. Мы будем уменьшать зависимость, особенно от нефти.

Я лично активно работаю над тем, чтобы забанить российскую нефть. Но сейчас страны-члены продолжают быть зависимыми. Мы не можем отменить весь импорт, так же они не могут отменить выплаты. Но уверяю, вы увидите, как быстро мы снизим эту зависимость и найдем альтернативу. Мы не будем покупать российские нефть и газ.

— Некоторые санкции против России были введены еще восемь лет назад, и есть компании-посредники и третьи страны, которые помогают обойти эти санкции. Как ЕС будет действовать в случае, если подобное будет повторяться и сейчас, в условиях усиления санкций?

— Вы знаете, введение санкций должно быть осторожным. И всегда существует риск попыток обойти ограничения с помощью третьих стран или меняя название компании. Поэтому мы постоянно работаем над мерами по закрытию пробелов, закрытию возможностей избежать санкций, пользуясь помощью третьих стран. И мы обращаемся к каждому с просьбой не содействовать и не делать санкции бесполезными.

Это была одна из главных тем в разговоре с Китаем. Не поддерживать Россию, пытаясь сделать санкции неэффективными, отыскивая способ их обойти. Иногда это очень тяжело. Иногда есть страны, которые не хотят сотрудничать или не вводят подобный уровень санкций, которые мы вводим.

Чтобы санкции эффективно работали, они должны быть введены по всей сети. Очевидно, что Россия будет искать способ обойти запрет с помощью других стран или компаний. И мы должны с этим бороться, несмотря на то, что некоторые страны не хотят с нами сотрудничать.

— Давайте поговорим коротко о военных планах России. Несколько дней назад началось новое наступление на Востоке Украины. Какие возможные сценарии видите вы? Правда ли, что Россия спешит одержать хоть какую-нибудь победу до 9 мая?

— Ответ на этот вопрос вы знаете лучше меня, потому что находитесь в Украине. Россия потерпела большие неудачи в атаках против Украины. Несмотря на все потери, погибших гражданских, несмотря на разрушенные дома и инфраструктуру, украинцы смогли остановить российскую атаку и выгнать их из Киевского региона и других областей. Они были вынуждены отступить.

Но уже сейчас концентрируются только на одной части Украины, на Донбассе. Президент Зеленский заявил, что новое сражение началось. И мы очень стараемся, делаем все возможное, чтобы поддержать Украину во всех ее военных потребностях.

Мы увеличиваем количественные поставки оружия, предоставляем другие виды вооружения для того, чтобы украинская армия и украинцы могли противостоять в этом новом сражении, которое, учитывая все, будет более концентрированным. Однако по состоянию на сегодняшний день, российская агрессия в Украине — это большой провал для российской армии.

— Недавно вы встречались с министрами иностранных дел европейских стран. Ключевой темой была помощь Украине, в частности, поставки вооружения. К какому выводу пришли участники встречи? Согласились ли страны предоставить Украине оружие и какое вооружение мы можем ждать сейчас?

— Я думаю, общаясь о вооружении и его поставках, мы должны быть немного осторожнее. Лучше делать, чем рассказывать об этом. Помните, у вас война, и чем меньше информации мы предоставляем – тем лучше. Потому что враг слушает и вас, и меня прямо сейчас. Но я могу вас заверить, что страны ЕС, как и Британия, как и США, прилагают большие усилия и пытаются поддержать Украину.

В начале вторжения были одни шлемы, помните? Сейчас ведутся разговоры о другом вооружении, которое уже доказало свою эффективность. Мы будем увеличивать калибр и военный потенциал. Но позвольте мне оставить ответ на этот вопрос довольно сдержанным.

— Президент Зеленский составляет перечень необходимого Украине вооружения. Соблюдает ли этот список ЕС, рассматривая поставки оружия для Украины?

— Да, ответ – да. Бесспорно.