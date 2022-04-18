Украинская сторона заполнила и передала Еврокомиссии первую часть опросника, необходимого для получения Украиной статуса государства-кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом проинформировала вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, Киев уже работает над второй частью опросника.

– Первая часть опросника относительно членства Украины в Евросоюзе направлена Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой, – подчеркнула Стефанишина.

The 1st part of the questionnaire for ???????? EU membership has been sent to the @EU_Commission. As was promised by President @ZelenskyyUa, Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of ???????? Government team — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 18, 2022

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, опросник состоит из двух частей:

• первая содержит политические и экономические критерии для членства в ЕС;

• вторая касается оценки соответствия законодательства Украины правовым актам Евросоюза.

Заполненную анкету-опросник передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил лидеров Евросоюза за оперативную работу по предоставлению нашему государству опросника.

– Сегодня – один из этапов для нашего государства к вступлению в ЕС, стремлению, к которому идет наш народ и за которое борется… Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий, финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет позитивной для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии, — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина идет в ЕС в очень трагическое время, когда многие украинцы теряют жизни в полномасштабной войне. Зеленский добавил, что, несмотря на это, народ Украины стремится ощущать себя частью Европы.

Матти Маасикас, в свою очередь, заверил, что ответы Украины в анкете будут проанализированы очень быстро.

Какими будут дальнейшие шаги

Теперь Еврокомиссия должна рассмотреть ответы украинской стороны на опросник.

После этого она должна представить Европейскому Совету свое мнение по поводу соответствия Украины критериям членства в ЕС. Еврокомиссия озвучит свою рекомендацию, предоставлять ли нашему государству статус кандидата.

Следующий шаг состоит в том, что лидеры ЕС на заседании Европейского Совета, основываясь на позиции Еврокомиссии, должны принять окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз.

Как отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, наше государство рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года. Далее должны начаться переговоры о вступлении в Евросоюз.

– Рассчитываем получить статус страны-кандидата на членство в ЕС по итогам заседания Европейского Совета в июне. Далее должны начаться переговоры о вступлении, которые должны проходить по ускоренной процедуре. Сейчас вся команда президента, Офиса и правительства работает над тем, чтобы сделать все от нас зависящее в кратчайшие сроки. Украина будет в ЕС, – подчеркнул Ермак.

Как известно, анкету-опросник 8 апреля передала президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В тот день она совершила официальный визит в Киев вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Источник: Офис президента Украины, Кабинет министров, Ольга Стефанишина, Андрей Ермак