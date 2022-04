Украинская сторона заполнила и передала Еврокомиссии первую часть опросника, необходимого для получения Украиной статуса государства-кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом проинформировала вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, Киев уже работает над второй частью опросника.

The 1st part of the questionnaire for ???????? EU membership has been sent to the @EU_Commission. As was promised by President @ZelenskyyUa, Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of ???????? Government team

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 18, 2022