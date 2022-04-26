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Факты / Мир / Мировые новости

Россия намекает Молдове, чтобы ждала “гостей”: Подоляк о ситуации в Приднестровье

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в непризнанной “Приднестровской Молдавской Республике” и намекает Молдове, чтобы ждала “гостей”. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

— Россия пытается дестабилизировать ситуацию в “ПМР” и намекает Молдове, чтобы ждала “гостей”. Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева, – написал Подоляк.

Однако он отметил, что есть и хорошая новость, которая заключается в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Но нужно работать, как одна команда, подытожил Подоляк.

Утром 26 апреля в приднестровском поселке Маяк прогремели взрывы. По предварительным данным, взорваны две вышки связи. После 11.00 президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совбеза из-за сложившейся ситуации в оккупированном Приднестровье.

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Фото: Офис президента

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