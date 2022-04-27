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Страны-члены ОДКБ не хотят участвовать в войне против Украины – разведка

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
владімір путін

Украинская разведка отмечает, что государства-члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают Российскую Федерацию в войне против Украины.

В эту военно-политическую международную организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В частности, отмечается, что страны-члены ОДКБ не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

— Несмотря на настояние России, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций вне своих стран. В частности, на территории “ДНР” и “ЛНР”, — сообщает ГУР Минобороны Украины.

Разведка отмечает, что члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только после официального заявления по нападению Украины на их территорию.

15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

В настоящее время все страны-участники ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость “ДНР” и “ЛНР”.

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Фото: Depositphotos

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