Мир плачет над историями женщин, пострадавших от армии РФ: Чапутова призвала РФ прекратить войну

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала российских военных прекратить войну в Украине.

Чапутова выложила в Тwitter видео-обращение, в котором обратилась к солдатам и российскому руководству с призывом прекратить массовые убийства украинцев.

— Вы принесли в наш мир войну, нежелательную и неспровоцированную. Вы превратили мир без войны, мир, в котором мы просто пытались вести свою жизнь, на жестокий и гротескный мир бессмысленного кровопролития, — сказала президент Словакии на русском языке.

Чапутова осудила вторжение РФ на территорию Украины и обвинила Россию в нарушении правил войны.

В видео президент Словакии вспомнила о многочисленных издевательствах, убийствах и изнасилованиях украинских женщин, детей и мужчин.

В частности, Чапутова вспомнила об убийстве матери и маленьких детей, которые хотели уехать из Ирпеня, однако их убила российская граната, и об изнасилованной девушке из Гостомеля.

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— Если вы все еще способны ощутить в себе любой остаток человечности, верните его к жизни и покончите с этой страшной войной, потому что с каждым днем вы только увеличиваете армию раненых душ, тел женщин, детей и невинных людей, — отметила Чапутова.