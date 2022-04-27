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Встреча Зеленского и Путина возможна в ближайшие дни – Минобороны Турции

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський Путін

Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что с его подачи переговоры украинского и российского лидеров – Владимира Зеленского и Владимира Путина – состоятся в ближайшие дни.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар после заседания консультативной группы по вопросам обороны и безопасности для Украины с участием более 40 стран, которое состоялось накануне на авиабазе Рамштайн в Германии.

По его словам, нужно открыть путь для дипломатии с умеренным подходом, чтобы найти мирные решения.

– Президент Эрдоган неоднократно встречался с Путиным и Зеленским. На этих встречах он старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров. Мы надеемся, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями президента Турции, удастся сойтись двум лидерам, – отметил он.

Акар заверил, что Турция и дальше будет вносить свой вклад, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась, а прекращение огня было достигнуто как можно скорее.

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Источник: Минобороны Турции

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