Переговоры президентов Украины и России состоятся после боевого столкновения на Донбассе.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

— Просто говорить, что через неделю или две мы встретимся на уровне президентов… Нет. Это будет происходить следующим образом. Украина уже готова к большим сражениям, Украина должна победить в этих битвах, в частности, на Донбассе, после чего Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три, – сказал он.

Он отметил, что Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, а Украина является единственным государством, которое может поставить точку на людоедских режимах.

— Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, и Украина – это единственное государство в мире, которое это сделает. И сколько нам нужно времени на это, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран как РФ. И президент пойдет на переговоры тогда, когда у нас будут абсолютно четкие позиции для этого, – сказал советник главы ОП.