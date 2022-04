Палата представителей Конгресса США поддержала ленд-лиз Украины. Теперь последнее слово за президентом США Джо Байденом. Программа заработает на полную силу после его подписи.

За законопроект о ленд-лизе для Украины S. 3522 проголосовали 417 конгрессменов, а только 10 — выступили против.

The House passed S. 3522 – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10. https://t.co/qP9Wm0n74a

— House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022