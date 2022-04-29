Палата представителей Конгресса США поддержала ленд-лиз Украины. Теперь последнее слово за президентом США Джо Байденом. Программа заработает на полную силу после его подписи.

За законопроект о ленд-лизе для Украины S. 3522 проголосовали 417 конгрессменов, а только 10 — выступили против.

The House passed S. 3522 – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10. https://t.co/qP9Wm0n74a — House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022

На эту новость успел отреагировать и глава Офиса президента Андрей Ермак.

– Все, ленд-лиз для Украины окончательно открыт. Закон проголосован. Спасибо нашим союзникам. Ранее я уже подробно расписывал, что для Украины это решение означает, — отметил Ермак.

Глава Офиса президент привел ряд преимуществ ленд-лиза для Украины:

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Закон о ленд-лизе значительно ускорит поставки вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

– Также нужно понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над Россией, – подчеркнул Ермак.

Что такое ленд-лиз и что это значит для Украины

Впервые программа ленд-лиза была применена США в 1941 году во времена Второй мировой войны. Тогда США начали передавать своим союзникам из антигитлеровской коалиции (40 странам) продовольствие, нефть и разное оружие для борьбы с нацистской Германией. Ленд-лиз стал одним из переломных моментов войны.

Спустя столько лет США могут во второй раз подписать программу ленд-лиза, но уже для Украины, которая противостоит РФ.

Преимущество ленд-лиза в том, что вооружение будет передаваться быстро, без лишней бюрократии, а деньги за него можно будет отдать после войны.

Украинцы далеки от американского законодательного процесса. Поэтому рассказываем простыми словами, о процедуре голосования. У США есть законодательный орган — Конгресс, который состоит из Сената и Палаты представителей. Когда чиновники из обеих веток органа проголосуют за какой-то законопроект, то его затем передают на подпись президенту.

Так вот, 7 апреля Сенат США поддержал проект закона о предоставлении Украине ленд-лиза. 28 апреля и Палата представителей проголосовала За. Теперь дело за Джо Байденом. У него есть 60 дней на подпись закона, чтобы представить Украине ленд-лиз.

Факты ICTV уже рассказывали подробно о предоставлении США ленд-лиза для Украины.