Не позволим Путину шантажировать нас: Германия не будет платить РФ за газ в рублях

Правительство Германии не намерено оплачивать поставки газа из страны-агрессора в российской валюте. Министр финансов Германии Кристиан Линднер исключил такую ​​возможность, заявив, что страна стремится стать независимой от России как можно скорее.

– Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не позволим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за российский газ в рублях. Понятно одно: мы делаем все возможное, чтобы поскорее стать независимыми от России, – заявил министр финансов Германии.

По словам Кристиана Линднера, немецкое правительство не собирается платить за поставки газа РФ в российских рублях.

Накануне стало известно, что самые большие энергетические компании Европы планируют платить за голубое топливо валютой страны-агрессора. Некоторые компании Европейского союза открыли рублевые счета в российском Газпромбанке.

В то же время Европейская комиссия предупредила страны-члены ЕС, что оплата за российский газ в рублях – это нарушение санкций. По последним данным, сейчас Российская Федерация осуществляет поставку голубого топлива с помощью трубопроводов в 23 государства Европы.