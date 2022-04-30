Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

Оправдывал российскую агрессию: в Харьковской области сообщили о подозрении служителю храма

Юля Захарченко редактор ленты
Оправдывал российскую агрессию: в Харьковской области сообщили о подозрении служителю храма

В Харьковской области сообщили о подозрении служителю храма, оправдывавшему в социальных сетях полномасштабную вооруженную агрессию Российской Федерации против мирных жителей Украины. Еще год назад он подчинялся Московскому патриархату.

По данным Харьковской областной прокуратуры, служитель храма из Дергачевского района распространял в интернете материалы, “дающие объяснения” российской агрессии. Следствие установило, что еще в прошлом году мужчина подчинялся УПЦ МП.

Служителю храма сообщили о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (по части 1 статьи 436-2 действующего Уголовного кодекса).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает исправительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что длится работа по обнаружению и документированию деятельности лиц, причастных к распространению в социальных сетях материалов с отрицанием и оправданием вооруженной агрессии РФ. Досудебное расследование продолжается.

Читайте
Войска РФ добивают Камышеваху: Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области

Источник: Харьковская областная прокуратура

Related video

Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка