Оправдывал российскую агрессию: в Харьковской области сообщили о подозрении служителю храма

В Харьковской области сообщили о подозрении служителю храма, оправдывавшему в социальных сетях полномасштабную вооруженную агрессию Российской Федерации против мирных жителей Украины. Еще год назад он подчинялся Московскому патриархату.

По данным Харьковской областной прокуратуры, служитель храма из Дергачевского района распространял в интернете материалы, “дающие объяснения” российской агрессии. Следствие установило, что еще в прошлом году мужчина подчинялся УПЦ МП.

Служителю храма сообщили о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (по части 1 статьи 436-2 действующего Уголовного кодекса).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает исправительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что длится работа по обнаружению и документированию деятельности лиц, причастных к распространению в социальных сетях материалов с отрицанием и оправданием вооруженной агрессии РФ. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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Фото: Харьковская областная прокуратура