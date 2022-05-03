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Факты / Мир / Мировые новости

В Европе стартовали крупнейшие учения спецназовцев стран-членов НАТО

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
спецпризначенець НАТО

В Европе в понедельник, 2 мая, стартовали крупнейшие учения спецназовцев стран-членов НАТО. Об этом сообщило командование сил спецназначения США в Европе.

В учениях примут участие более 3,3 тыс. участников из 30 стран мира. По сравнению с предыдущими годами – в этом году размер учений вдвое больше.

Отмечается, что учения пройдут в Балтийском и Черноморском регионах, а также на территориях Польши, Словакии, Хорватии, Словении, Румынии, Германии, Греции, Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Черногории и Северной Македонии.

— Одним из наших приоритетов является повышение устойчивости против усилий противника по подрыву демократических процессов и ценностей.

Это совместное обучение в Европе продолжит строить и укреплять отношения с нашими союзниками и партнерами, создавая общую картину для боевых и миротворческих миссий за рубежом, — отметил командующий сил спецназов США в Европе Дэвид Тейбор.

В заявлении пресс-службы US Spec Ops Europe говорится, что эти учения “продолжают демонстрировать трансатлантическую солидарность и приверженность безопасности стран-участниц по обороне восточного фланга НАТО”.

Учения Trojan Footprint 22 (TFP) завершатся 13 мая. Участники отработают наземные, воздушные и морские операции.

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Источник: DVIDS, Голос Америки

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Фото: Depositphotos

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