В Европе стартовали крупнейшие учения спецназовцев стран-членов НАТО

В Европе в понедельник, 2 мая, стартовали крупнейшие учения спецназовцев стран-членов НАТО. Об этом сообщило командование сил спецназначения США в Европе.

В учениях примут участие более 3,3 тыс. участников из 30 стран мира. По сравнению с предыдущими годами – в этом году размер учений вдвое больше.

#TrojanFootprint kicks off tomorrow with over 3,300 participants from 30 nations, doubling in size from the previous year, making it the largest SOF exercise to date. (U.S. Army Infographic by Sgt. Matthew Prewitt) pic.twitter.com/Js5ma8SIRT — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) May 1, 2022

Отмечается, что учения пройдут в Балтийском и Черноморском регионах, а также на территориях Польши, Словакии, Хорватии, Словении, Румынии, Германии, Греции, Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Черногории и Северной Македонии.

— Одним из наших приоритетов является повышение устойчивости против усилий противника по подрыву демократических процессов и ценностей. Это совместное обучение в Европе продолжит строить и укреплять отношения с нашими союзниками и партнерами, создавая общую картину для боевых и миротворческих миссий за рубежом, — отметил командующий сил спецназов США в Европе Дэвид Тейбор.

В заявлении пресс-службы US Spec Ops Europe говорится, что эти учения “продолжают демонстрировать трансатлантическую солидарность и приверженность безопасности стран-участниц по обороне восточного фланга НАТО”.

Учения Trojan Footprint 22 (TFP) завершатся 13 мая. Участники отработают наземные, воздушные и морские операции.

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Источник: DVIDS, Голос Америки