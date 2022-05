В Европе стартовали крупнейшие учения спецназовцев стран-членов НАТО

В Европе в понедельник, 2 мая, стартовали крупнейшие учения спецназовцев стран-членов НАТО. Об этом сообщило командование сил спецназначения США в Европе.

В учениях примут участие более 3,3 тыс. участников из 30 стран мира. По сравнению с предыдущими годами – в этом году размер учений вдвое больше.

#TrojanFootprint kicks off tomorrow with over 3,300 participants from 30 nations, doubling in size from the previous year, making it the largest SOF exercise to date.

(U.S. Army Infographic by Sgt. Matthew Prewitt) pic.twitter.com/Js5ma8SIRT

— US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) May 1, 2022