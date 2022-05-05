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РФ пытается уничтожить критическую инфраструктуру в Украине — Пентагон

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
РФ пытается уничтожить критическую инфраструктуру в Украине — Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что во время последних авиаударов по городам Украины российские войска пытались розрушить критическую инфраструктуру.

— Они пытались ударить по тому, что, по нашим оценкам, является критическими инфраструктурными целями на западе в Украине, включая электроэнергетические и транспортные узлы, — сказал Кирби.

Кирби добавил, что несмотря на эти удары, Соединенные Штаты продолжат присылать военную помощь в Украину, включая системы вооружения и другие материалы.

— США знают, что оружие и другие материалы все еще доставляются в Украину, потому что мы общаемся с украинцами ежедневно, — добавил он.

По словам Кирби, Министерство обороны США до сих пор оценивает, на какие именно объекты были нацелены россияне, осуществляя эти авиаудары.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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