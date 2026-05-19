РФ нанесла новый удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры Украины.

Под атакой оказались активы Группы Нафтогаз в Днепропетровской области, где зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.

Атака на объекты Нафтогаза 19 мая: что известно

По словам Сергея Корецкого, российские войска почти непрерывно атаковали объекты дронами в течение двух суток.

Поздно вечером 18 мая оккупанты нанесли удар сразу тремя баллистическими ракетами по активам Нафтогаза в Днепропетровской области.

— Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги, — отметил Корецкий.

Он также сообщил, что персонал атакованных объектов не пострадал.

Напомним, что на прошлой неделе под массированным ударом баллистических ракет находилась инфраструктура компании в Полтавской области.

Как сообщал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в течение суток российские войска более 20 раз атаковали три района области артиллерией и беспилотниками.

На Никопольщине под ударами оказались Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская и Мировская громады.

В результате обстрелов повреждены админздание и частный дом. Пострадал 22-летний парень, он будет лечиться амбулаторно.

В Самаровском районе враг атаковал Перещепинскую громаду. Там повреждена инфраструктура.

Также россияне били по Кривому Рогу и Лозоватской общине на Криворожье. В результате атаки повреждены частные дома.

Пострадала 41-летняя женщина. По данным ОВА, она будет лечиться дома.

