РФ трижды ударила баллистикой по объектам Нафтогаза в Днепропетровской области
РФ нанесла новый удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры Украины.
Под атакой оказались активы Группы Нафтогаз в Днепропетровской области, где зафиксированы повреждения и разрушения.
Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.
Атака на объекты Нафтогаза 19 мая: что известно
По словам Сергея Корецкого, российские войска почти непрерывно атаковали объекты дронами в течение двух суток.
Поздно вечером 18 мая оккупанты нанесли удар сразу тремя баллистическими ракетами по активам Нафтогаза в Днепропетровской области.
— Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги, — отметил Корецкий.
Он также сообщил, что персонал атакованных объектов не пострадал.
Напомним, что на прошлой неделе под массированным ударом баллистических ракет находилась инфраструктура компании в Полтавской области.
Как сообщал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в течение суток российские войска более 20 раз атаковали три района области артиллерией и беспилотниками.
На Никопольщине под ударами оказались Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская и Мировская громады.
В результате обстрелов повреждены админздание и частный дом. Пострадал 22-летний парень, он будет лечиться амбулаторно.
В Самаровском районе враг атаковал Перещепинскую громаду. Там повреждена инфраструктура.
Также россияне били по Кривому Рогу и Лозоватской общине на Криворожье. В результате атаки повреждены частные дома.
Пострадала 41-летняя женщина. По данным ОВА, она будет лечиться дома.