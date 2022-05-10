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Эмоции украинок понятны: министр Польши прокомментировал инцидент с послом РФ в Варшаве

Юля Захарченко редактор ленты
російського посла облили фарбою у Варшаві

В Польше прокомментировали инцидент с послом России Сергеем Андреевым, которого облили красной краской и забросали трусами во время возложения цветов к памятнику советским воинам в Варшаве. Он пытался возложить венок на кладбище в польской столице.

В Министерстве внутренних дел Польши отметили, что эмоции украинок, нашедших убежище на территории соседней дружественной страны из-за войны, развязанной Россией, понятны. В МВД Польши добавили, что акция протеста против военных преступлений российской армии была законной.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. По его словам, польские власти не рекомендовали послу страны-агрессора класть цветы 9 мая.

— Сбор противников российской агрессии против Украины, где ежедневно совершается преступление геноцида, было законным. Эмоции украинок, участвующих в демонстрации, мужчины которых мужественно сражаются на защите родной земли, понятны. Польские власти не рекомендовали послу России класть цветы 9 мая в Варшаве, — отметил польский министр.

После инцидента с вылитой красной краской местная полиция разрешила послу Российской Федерации, который хотел возложить цветы к памятнику советским солдатам в Варшаве, безопасно покинуть место происшествия.

В понедельник, 9 мая, в Польше посла РФ облили красной краской, когда он направлялся возложить цветы к памятнику советским воинам на территории Варшавы. Во время этого граждане начали скандировать в его адрес фашисты и выкрикивать ругательные слова о президенте страны-агрессора Владимире Путине.

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