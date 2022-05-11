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Факты / Мир / Мировые новости

ЕС вычеркнул запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций — FT

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Нафта

Европейский Союз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России. Таким образом, Брюссель пошел навстречу Греции и Мальте.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Financial Times.

По данным издания, Европейская комиссия отклонила свое предложение запретить перевозку российской нефти морским путем в третьи страны, поскольку столкнулась с жесткой позицией Греции и Мальты.

На эти две страны приходится более половины танкерного флота ЕС, поэтому они выступают против пункта о доставке черного золота из-за существенных последствий для их экономик.

Financial Times отметили, что этот запрет не войдет в шестой пакет санкций.

Отметим, что нефтяное эмбарго было едва ли не самым ожидаемым шагом в шестом пакете санкций ЕС против России.

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9 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина говорила, что надеется на принятие Евросоюзом решения об эмбарго на российские нефтепродукты в течение ближайших 24 часов.

Так, президент Европейского совета Шарль Мишель, который находился в Украине, заявил, что Европейский Союз уже близок к решению проблемы с запретом импорта российской нефти. 

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Источник: Financial Times

Фото: Depositphotos

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