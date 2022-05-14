Президент Венгрии в инаугурационной речи заявила о поддержке вступления Украины в ЕС

Президент Венгрии Каталин Новак во время церемонии инаугурации в субботу, 14 мая, озвучила позицию по войне в Украине, которую развязала Россия.
В частности, она отметила, что в Венгрию прибыли 700 тыс. беженцев и было собрано сотни миллионов форинтов.
Она поблагодарила всех за помощь, а затем перечислила десять пунктов о том, как выглядит война в Украине для Венгрии.
- Мы осуждаем агрессию Путина, вооруженное нападение на суверенное государство.
- Мы навсегда скажем “нет” всем усилиям восстановить Советский Союз.
- Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
- Требуем расследования и наказания военных преступлений.
- Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства как альянс между ЕС и НАТО, и если этого захотят венгерские интересы, мы не скажем.
- Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
- Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
- Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем боли, которые они причиняют российскому агрессору.
- Мы рады быть посредником между сторонами войны.
- Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.
44-летняя Каталин Новак стала первой женщиной в должности президента Венгрии, а также самым молодым главой государства среди всех стран ЕС. Она заменила на должности ушедшего с должности Яноша Адера после завершения второго срока.
Новак занимала должность заместителя лидера Фидеса Виктора Орбана и была министром по делам семьи, которая отвечала за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.
Венгрия не соглашается поддержать нефтяное эмбарго в шестом санкционном пакете ЕС даже за исключением для себя и Словакии с Чехией, также очень зависимых от российской нефти.
Венгерский премьер Виктор Орбан объяснил отказ своей страны поддержать нефтяное эмбарго потерей выхода к морю 100 лет назад после Трианонского мирного договора в 1920 году.
Источник: Telex