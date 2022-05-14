Президент Венгрии в инаугурационной речи заявила о поддержке вступления Украины в ЕС

Президент Венгрии Каталин Новак во время церемонии инаугурации в субботу, 14 мая, озвучила позицию по войне в Украине, которую развязала Россия.

В частности, она отметила, что в Венгрию прибыли 700 тыс. беженцев и было собрано сотни миллионов форинтов.

Она поблагодарила всех за помощь, а затем перечислила десять пунктов о том, как выглядит война в Украине для Венгрии.

Мы осуждаем агрессию Путина, вооруженное нападение на суверенное государство.

Мы навсегда скажем “нет” всем усилиям восстановить Советский Союз.

Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.

Требуем расследования и наказания военных преступлений.

Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства как альянс между ЕС и НАТО, и если этого захотят венгерские интересы, мы не скажем.

Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.

Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.

Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем боли, которые они причиняют российскому агрессору.

Мы рады быть посредником между сторонами войны.

Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

44-летняя Каталин Новак стала первой женщиной в должности президента Венгрии, а также самым молодым главой государства среди всех стран ЕС. Она заменила на должности ушедшего с должности Яноша Адера после завершения второго срока.

Новак занимала должность заместителя лидера Фидеса Виктора Орбана и была министром по делам семьи, которая отвечала за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.

Венгрия не соглашается поддержать нефтяное эмбарго в шестом санкционном пакете ЕС даже за исключением для себя и Словакии с Чехией, также очень зависимых от российской нефти.

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Источник: Telex