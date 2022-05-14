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Факты / Мир / Мировые новости

Президент Венгрии в инаугурационной речи заявила о поддержке вступления Украины в ЕС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Каталін Новак - президент Угорщини

Президент Венгрии Каталин Новак во время церемонии инаугурации в субботу, 14 мая, озвучила позицию по войне в Украине, которую развязала Россия.

В частности, она отметила, что в Венгрию прибыли 700 тыс. беженцев и было собрано сотни миллионов форинтов.

Она поблагодарила всех за помощь, а затем перечислила десять пунктов о том, как выглядит война в Украине для Венгрии.

  • Мы осуждаем агрессию Путина, вооруженное нападение на суверенное государство.
  • Мы навсегда скажем “нет” всем усилиям восстановить Советский Союз.
  • Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
  • Требуем расследования и наказания военных преступлений.
  • Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства как альянс между ЕС и НАТО, и если этого захотят венгерские интересы, мы не скажем.
  • Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
  • Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
  • Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем боли, которые они причиняют российскому агрессору.
  • Мы рады быть посредником между сторонами войны.
  • Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

44-летняя Каталин Новак стала первой женщиной в должности президента Венгрии, а также самым молодым главой государства среди всех стран ЕС. Она заменила на должности ушедшего с должности Яноша Адера после завершения второго срока.

Новак занимала должность заместителя лидера Фидеса Виктора Орбана и была министром по делам семьи, которая отвечала за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.

Венгрия не соглашается поддержать нефтяное эмбарго в шестом санкционном пакете ЕС даже за исключением для себя и Словакии с Чехией, также очень зависимых от российской нефти.

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Источник: Telex

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Фото: Getty Images

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