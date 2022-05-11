Орбан объяснил отказ от нефтяного эмбарго потерей моря — Хорватия отреагировала

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил отказ своей страны поддержать нефтяное эмбарго потерей выхода к морю 100 лет назад после Трианонского мирного договора в 1920 году.

— Имеющие море и порты могут возить нефть танкерами. Если бы у нас его не отобрали, у нас был бы и порт, — заявил Орбан.

Речь идет о побережье Хорватии – Далмации, которая омывается Адриатическим морем. Когда-то этот регион был под властью Австро-Венгрии до смены границ европейских стран по итогам Первой мировой войны.

По словам Орбана, “предложение Брюсселя игнорирует тот факт, что мы можем получать нефть только по трубопроводу, идущему из России”.

Другой вариант снабжения с юга, но для этого нужно, чтобы Хорватия увеличила мощности.

В Загребе после этого напомнили Будапешту о недопустимости территориальных претензий. МИД Хорватии осудило заявление Виктора Орбана.

— Хорватия осуждает заявление премьер-министра Венгрии Орбана. Мы также осуждаем какие-либо территориальные претензии к другим суверенным государствам, — заявили в хорватском министерстве.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил, что послу Венгрии вручили ноту МИД после заявления Орбана.

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Более радикальными были бывшие чиновники хорватского правительства. Экс-глава МИД Весна Пусич на программе Dnevnik Nova TV заявила:

– Обычная процедура – ​​позвонить послу Венгрии и оторвать ему уши.

Другой бывший глава МИД Миро Ковач сказал, что Орбан “немного нервничает и находится под давлением европейских партнеров в связи с запросом об эмбарго на российскую нефть”.

По его словам, Орбану тяжело смириться с тем, что он зависит от Хорватии, а нефтепровод проходит через Хорватию. Но Орбан, заметил Ковач, должен будет принять факт поставки нефти через Хорватию.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала санкции Евросоюза против России по введению ограничений на импорт нефти из РФ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что встреча послов 27 стран ЕС завершилась 8 мая без достижения соглашения, но ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни.

Источник: Politika, Jutarnji, Telex