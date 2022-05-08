Венгрия заблокировала санкции Евросоюза против России, которые касаются введения ограничений на импорт нефти из РФ.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

— Венгрия продолжает блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти, что сдерживает весь пакет санкций Евросоюза, направленных против президента Владимира Путина из-за его войны против Украины, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что встреча послов 27 стран ЕС завершилась 8 мая без достижения соглашения, но ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни, сказали источники издания.

Аналогичную информацию на своей странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

— Встреча послов стран ЕС завершена. Пока нет согласия по санкциям против России. Они соберутся снова завтра и, возможно, во вторник. Венгерское упрямство, — написал он.

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Предложение Европейского Союза по санкциям предполагает запрет на сырую нефть в течение следующих шести месяцев и на рафинированное топливо к началу января. Евросоюз предложил Венгрии и Словакии до конца 2024 года выполнить санкции, а Чешской Республике — до июня того же года, поскольку они в значительной степени зависят от российской нефти.

Это исключение не смогло убедить Венгрию, которая продолжала блокировать план в воскресенье из-за запрета на поставки нефти, а также из-за того, как финансировать переход от российской энергии, сказали источники Bloomberg.

Евросоюз настаивает на том, чтобы санкции были введены до российского Дня Победы 9 мая. Эти меры повысят ставки для Союза, который в 2019 году импортировал почти две трети сырой нефти из России. Это также усилит давление на Москву, поскольку ЕС является крупнейшим потребителем сырой нефти и топлива из РФ.

Кроме того, 8 мая должны провести встречу лидеры стран Группы семи (G7), в рамках чего обсудят войну в Украине. На нее также был приглашен президент Владимир Зеленский.

Ограничения грузоперевозок и страхования

Согласно плану ЕС, распространенному среди стран-членов на прошлой неделе, европейским компаниям и частным лицам также будет запрещено предоставлять суда и услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки нефти в третьи страны. Эти меры вступят в силу в течение трех месяцев.

По словам людей, Греция и Кипр все еще задерживают часть пакета мер, связанных с транспортировкой нефти.

ЕС также предлагает:

Отключить еще три российских банка от международной платежной системы SWIFT, включая крупнейшего российского кредитора Сбербанк.

Ограничить российским юридическим и физическим лицам покупку недвижимости в ЕС.

Запретить оказание консультационных услуг российским компаниям и торговлю рядом химических веществ.

Наложить санкции на Алину Кабаеву, бывшую олимпийскую гимнастку, которая “тесно связана” с Владимиром Путиным, согласно документу ЕС; и на патриарха Кирилла, который возглавляет Русскую православную церковь и является ярым сторонником российского президента и войны в Украине.

Ввести санкции против десятков военнослужащих, включая тех, кто считается ответственным за военные преступления в Буче, а также против компаний, поставляющих оборудование, материалы и услуги российским вооруженным силам.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что эмбарго на российский газ не останови вторжение РФ моментально, однако враг станет более уязвимым и слабым.

Источники: Bloomberg, Rikard Jozwiak