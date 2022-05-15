Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора 14 мая подтвердили поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины.

Об этом речь идет в сообщении спикера Государственного департамента США Неда Прайса.

– Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг выразили сожаление из-за разрушительной войны президента Путина в Украине, подтвердили свою поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины, а также обсудили важность поддержки НАТО мощного сдерживания и обороны, – отметил представитель Государственного департамента США.

По его словам, госсекретарь Соединенных Штатов и генсек Североатлантического альянса обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Отдельно во время телефонного разговора Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг остановились на обсуждении новой Стратегической концепции НАТО.

Этот документ будет определять действия Альянса в ближайшее десятилетие.

Заметим, что 14-15 мая в Берлине созвано заседание министров иностранных дел НАТО.

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Источник: U.S. Department of State