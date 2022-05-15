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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Контратаки ВСУ на Изюмском направлении и тяжелая ситуация на Донбассе: что происходит на 81-й день войны (онлайн)

Контратаки ВСУ на Изюмском направлении и тяжелая ситуация на Донбассе: что происходит на 81-й день войны (онлайн)

Сегодня начались 81-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия продолжает обстреливать ракетами украинские города.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских политических партий.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ контратаковали вражеские войска на Изюмском направлении на Харьковщине, что может свидетельствовать о постепенном переходе врага в оборону.

Также Зеленский сообщил, что ситуация на Донбассе остается тяжелой, но так как происходит контрнаступление в Харьковской области, так будет освобождена и вся Украина.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия потерпела стратегическое поражение, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Турция и КНР пытаются помочь с эвакуацией тяжелораненых защитников Азовстали.

Важнейшие события 81-го дня – в трансляции Фактов ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:56 - 15 мая

Российское наступление на Донбассе все еще оставляет ситуацию сложной, впрочем, контрнаступление ВСУ под Харьковом способствует тому, что оккупанты уйдут с украинских территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал под вечернее обращение на 80-й день войны, 14 мая.

– Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают всех этих попыток. Я благодарю каждого и каждого, кто держит оборону и приближает ее для Донбасса и для Приазовья, и для Херсона. То же, что сейчас происходит на Харьковщине: шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря, – сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что своими действиями Россия ставит под угрозу голода десятки стран.

— Один из вопросов, которым занимаюсь фактически ежедневно – это продовольственная безопасность. Все большее число государств мира осознают, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода, — сказал украинский лидер.

По его словам, это еще один стимул для антивоенной коалиции действовать более решительно вместе.

— Сейчас поддержка для Украины – и, прежде всего, оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка, – пояснил президент Зеленский.

ИсточникОфис президента

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00:54 - 15 мая

Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому командному пункту в Херсонской области.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, командный пункт был “очень высокого уровня”.

— Из эффективных новостей мы накрыли пункт управления очень высокого уровня – не ниже бригадного, а, возможно, и выше, в Херсонской области. Почему очень высокого? Потому что для правобережья это высокий очень уровень. И там боекомплект часа три детонировал вокруг, битую технику везли. Короче, хорошо попали на Херсонщине, – рассказал Алексей Арестович.

ИсточникФейгин Live

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