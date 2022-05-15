Контратаки ВСУ на Изюмском направлении и тяжелая ситуация на Донбассе: что происходит на 81-й день войны (онлайн)

Сегодня начались 81-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия продолжает обстреливать ракетами украинские города.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских политических партий.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ контратаковали вражеские войска на Изюмском направлении на Харьковщине, что может свидетельствовать о постепенном переходе врага в оборону.

Также Зеленский сообщил, что ситуация на Донбассе остается тяжелой, но так как происходит контрнаступление в Харьковской области, так будет освобождена и вся Украина.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия потерпела стратегическое поражение, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Турция и КНР пытаются помочь с эвакуацией тяжелораненых защитников Азовстали.

Важнейшие события 81-го дня – в трансляции Фактов ICTV.