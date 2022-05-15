Власти США считают, что российский миллиардер и бывший президент Роснефти Эдуард Худайнатов выступал в качестве подставного владельца двух суперяхт стоимостью более $1 миллиарда.

Об этом пишут Bussines Insider и Bloomberg.

Согласно судебным документам, поданным в суд на острове Фиджи, гнездо офшорных компаний и яхтенный брокер помогли скрыть настоящего владельца суперяхты.

На фоне западных санкций суперяхты, принадлежащие российским олигархам, были конфискованы или задержаны в разных частях света. США пытаются арестовать на Фиджи суперяхту стоимостью $325 миллионов, принадлежащую Сулейману Керимову. ФБР обнаружило на борту судна улики, уличающие его владельца в том, что через американские финансовые учреждения проводились транзакции в долларах США для поддержки и обслуживания яхты Amadea.

В то же время, суперяхта Шехерезада стоимостью $700 млн, которая уже девять месяцев находится в сухом доке, недавно была спущена на воду после дозаправки. По слухам, она связана с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно данным Bloomberg, бенефициарным владельцем обеих яхт — который может отличаться от фактического владельца — является бывший президент государственной компании Роснефть Эдуард Худайнатов. Американские чиновники считают его “истинным бенефициарным владельцем”. Однако экс-директора Роснефти нет ни в одном санкционном списке.

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В письменном заявлении специального агента ФБР, поданном в суд Фиджи, говорится, что фигурирование Худайнатова в качестве владельца двух крупнейших суперяхт в истории, обе из которых связаны с лицами, находящимися под санкциями, позволяет предположить, что бывший президент Роснефти используется как подставное лицо, не подпадающее под санкции, чтобы скрыть истинных бенефициарных владельцев этих судов.

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Согласно Bloomberg, “хотя Худайнатов богат, нет никаких оснований полагать, что у него есть финансовые ресурсы для приобретения судов Amadea и Scheherazade, общая стоимость которых превышает 1 миллиард долларов”.

На 350-футовой суперяхте Amadea есть вертолетная площадка, бассейн, выложенный мозаикой, и аквариум с омарами. Ее владелец, Керимов, считается девятым по богатству человеком в России с состоянием около $14,5 млрд, по данным Forbes. Ранее, в отношении Керимова были введены санкции со стороны США, ЕС и Великобритании из-за предполагаемого отмывания денег и его связей с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно показаниям под присягой, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, семья Керимовых участвовала в утверждении установки новой печи для пиццы, определенной марки “спа-кровати” и перестановки электрических розеток на судне. Каждому члену семьи члены экипажа дали кодовое имя, включая самого Керимова, которого называли G0.