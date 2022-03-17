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Факты / Украина

Роскошные яхты российских олигархов продолжают попадать под арест

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Роскошные яхты российских олигархов продолжают попадать под арест

На фоне усиления антироссийских санкций все чаще перепадает имуществу близких к кремлевской верхушке олигархов. Вслед за 92-метровым судном Виктора Медведчука, которое теперь не может покинуть хорватский порт Риеки, арестовали и ряд других роскошных кораблей. Об этом сообщает Reuters.

У российского бизнесмена Сергея Галицкого – владельца сети “Магнит” – изъяли Quantum Blue длиной 104 метра. Эта яхта до сих пор входит в тридцатку самых больших в мире.

Компанию Галицкому впоследствии составил президент государственной нефтяной компании “Роснефть” Игорь Сечин.

У него конфисковали 85-метровое судно Amore Vero или бывшую “Княгиню Ольгу”. Находится корабль в водах Кипра.

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Напомним, в понедельник правительство Испании распорядилось о “временной сохранности” огромной яхты. Она предположительно принадлежит Сергею Чемезову, одному из ближайших соратников Владимира Путина.

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Фото: Unsplash

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