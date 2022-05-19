Май, 19 в 15:13

Младшая дочь российского президента Владимира Путина, Екатерина Тихонова имеет ребенка от танцора Игоря Зеленского. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов российского издания Важные истории и немецкого Spiegel.

Удивительное совпадение с фамилией любовника дочери Путина и президента Украины могло бы породить огромное количество кликбейтных заголовков прессы в мирное время. Но, с другой стороны, факт того, что зять Путина имеет фамилию Зеленский – из серии, когда реальность опережает мечту. Если бы подобную ситуацию разыграли в каком-то сериале, то зрители бы с уверенностью сказали, что создатели переборщили.

Тем не менее, в своем расследовании журналисты указывают, что пришли к выводу, что новым избранником Тихоновой является именно танцор Зеленский, на основе информации из четырех источников:

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В 2019 году Тихонова, Зеленский, ребенок, няни и охрана были на одном рейсе в Москву из Мюнхена.

Журналисты получили данные перелетов Тихоновой за последние два года в Мюнхен, где работал Зеленским. Таковых было больше 50.

Расследователи получили документы по электронке сотрудника СПБ и личного охранника Тихоновой. В документах есть паспорта дочери Путина, Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году. Имя ребенка не раскрывают, но отцом является мужчина по имени Игорь.

Источник Der Spiegel в Баварском балете ответил, что Зеленский “вероятнее всего — партнер дочери Путина”.

Что известно об Игоре Зеленском?

Игорю Зеленскому 52 года. Он один из самых успешных и известных танцоров балета из России. Был солистом Мариинского театра, затем премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен.

Руководил балетом в Новосибирском театре и балетной труппой московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Как худрук он привлек в Москву скандального Сергея Полунина. В знак благодарности последний набил изображение Зеленского на плече.

Игорь Зеленский возглавил Баварский государственный балет в 2016 году и с тех пор, вероятно, жил в Германии. Репортеры Der Spiegel пришли по адресу регистрации Зеленского в Мюнхене, но застали дома его бывшую жену — экс-балерину Мариинки Яну Серебрякову.

Отмечается, что Тихонова уже к концу 2019 года предположительно переехала к своему партнеру в Мюнхен.

Источник: Spiegel, Важные истории