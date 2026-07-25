Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников не терять бдительности из-за возможных попыток России имитировать дипломатическую активность, чтобы затормозить введение новых санкций.

Сибига предупредил о манипуляциях РФ

По словам Сибиги, в последние годы Москва неоднократно пыталась выиграть время накануне принятия масштабных санкционных решений, особенно со стороны Соединенных Штатов.

Для этого Кремль использует псевдодипломатию, организует показательные телефонные разговоры и встречи, не имея подлинного намерения достичь мира.

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Сибига отметил, что уже на следующей неделе могут рассмотреть санкционный законопроект сенатора Линдси Грэма. Поэтому Россия, по его мнению, может попытаться сорвать его принятие, создавая видимость заинтересованности в мирном урегулировании.

— Учитывая, что законопроект сенатора Грэмма о санкциях должны рассмотреть уже на следующей неделе, мы должны оставаться бдительными. Россия может попытаться сорвать его принятие, делая вид, будто ее действительно интересует мир, — заметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что усиление санкционного давления на Москву необходимо для противодействия российскому террору и принуждения РФ к реальному завершению войны.

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