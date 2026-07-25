Безопасных мест в тылу России больше нет – любые предприятия, склады и транспортные объекты, вовлеченные в войну против Украины, являются законными целями для Сил обороны.

ВСУ ударили по объектам РФ в Тюмени, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону

Как сообщает Министерство обороны Украины, ночью украинские защитники нанесли новые точные удары по объектам врага.

В Кирове поражено предприятие, производящее компоненты для производства вооружения. В Тюмени, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону под удары попали нефтеперерабатывающий завод, логистический центр и хранилище горючего.

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Кроме того, в акватории Каспийского моря был поражен российский военный корабль, а также суда, которые перевозят военные грузы из Ирана.

Украина и дальше будет системно уничтожать ресурсы, которые Россия использует для ведения войны, повсюду, куда способно достать украинское оружие.

Напомним, что Силы обороны Украины 24 июля и в ночь на 25 июля атаковали ряд военных объектов российских оккупантов, в частности в районе Оленевки, вблизи Новосеменовки Херсонской области, в районах Беловодов Сумской области, Леднева Брянской области РФ, Каменского, Новоивановки и Мирного Запорожской области, а также Комара Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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