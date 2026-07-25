В Кремле отреагировали на предложение президента Казахстана Касым-Жомарту Токаева о возможной “заморозке” войны России против Украины.

Реакция РФ на предложение Токаева “заморозить” войну в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что боевые действия якобы могут прекратиться уже до конца суток, однако выдвинул условие Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, во время сегодняшней встречи Владимир Путин подробно рассказал Токаеву о ходе войны.

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Комментируя предложение президента Казахстана о “замораживании” боевых действий, представитель Кремля заявил, что такой сценарий невозможен, пока Россия не достигнет поставленных целей.

В то же время, Песков утверждает, что война может завершиться уже сегодня, если Украина примет “соответствующие решения”.

— Предложенное Токаевым “замораживание” конфликта в Украине невозможно, учитывая позицию Киева. Главное условие для России – достижение своих целей. Все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения, — заявил он.

Напомним, что 25 июля на переговорах в российском Омске президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал Путина заморозить войну против Украины.

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