Украинский боксер Александр Хижняк одержал вторую победу на профессиональном ринге. В рамках боксерского вечера в Эр-Рияде он досрочно победил француза Ленни Патрача.

Хижняк одолел Патрача техническим нокаутом во втором раунде

Поединок прошел вечером 25 июля в столице Саудовской Аравии. Большое боксерское шоу, главным событием которого стало сражение Энтони Джошуа и Кристиана Пренги, организовал Турки Аль-Шейх.

Для двукратного призера Олимпийских игр Хижняка это было лишь второе сражение среди профессионалов. Его соперник Ленни Патрач до встречи с украинцем имел восемь побед, одну ничью и пять досрочных побед.

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Во втором раунде Хижняк дважды отправил француза в нокдаун. После второго падения Патрач не смог продолжить поединок, потому рефери остановил бой.

На профессиональном ринге украинец дебютировал в мае. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал колумбийца Вильмера Барона.

Khyzniak gets the STOPPAGE in the second round! Buy #JoshuaPrenga NOW at https://t.co/FoiaUucafv | Live Now | Danger Before Destiny ▪️ pic.twitter.com/sQR1ME5lfD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026



Главным поединком вечера стало противостояние в тяжелом весе между бывшим двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

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