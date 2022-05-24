Май, 24 в 13:17

В Молдове по подозрению в коррупции задержали бывшего президента, известного своей пророссийской поддержкой, Игоря Додона.

Об этом сообщает местное издание Deschide со ссылкой на временно исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу.

По словам и. о. генпрокурора, Додона задержали на 72 часа. Также задержали и его зятя — Петра Меринеану, который пытался уничтожить улики.

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Ранее правоохранители провели обыски по нескольким адресам, в том числе в доме Додона, его зятя Петра Меринеану, социалиста, бывшего офицера СППС Лилиана Филипова, а также в штаб-квартире ассоциации Молдавско-Российский деловой союз, президентом которой является Додон.

Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, принятии финансирования политической партии от преступной организации, государственной измене и незаконном обогащении.

Речь идет о видеокадрах 2019 года из штаб-квартиры Демократической партии Молдовы, на которых олигарх Владимир Плахотнюк передает президенту Игорю Додону пакет, в котором предположительно находились деньги.

Додон отказывается брать и говорит Плахотнюку передать пакет экс-депутату от Демократической партии Молдовы Константину Ботнарю.

Из видеоизображений следует, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для зарплаты ПСРМ.

Фото: Igor Dodon