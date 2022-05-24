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Факты / Мир / Мировые новости

Украина не торгует суверенитетом: Подоляк о разговорах “мира” в Давосе

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил с критикой по поводу предложений некоторых участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые в кулуарах говорят о прекращении войны, чтобы продолжить вести бизнес с Россией.

— Говорят, в кулуарах Всемирного экономического форума хватает разговоров, не пора ли прекратить огонь, договориться с Кремлем и вернуться в бизнес с Россией. Это новый вирус слепоты? – написал Подоляк в Twitter.

Он подчеркнул, что “Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек”.

— Кратчайший путь к окончанию войны — оружие, деньги, эмбарго, — добавил он.

22 мая начался Всемирный экономический форум в Давосе, на котором впервые после падения коммунизма нет российских олигархов, бизнесменов и должностных лиц.

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По словам Подоляка, для продолжения мирных переговоров РФ должно вывести свои войска с территории Украины. До этого момента, как подчеркивает советник главы ОП, ни о каком перемирии не может быть и речи – оккупанты воспользуются им для того, чтобы продолжить наступление.

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