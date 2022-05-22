Май, 22 в 15:38

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что для продолжения мирных переговоров Российская Федерация должна вывести свои войска с территории Украины.

До этого момента, как подчеркивает Подоляк, ни о каком перемирии не может быть и речи – оккупанты воспользуются им для того, чтобы продолжить наступление.

Советник главы Офиса президента подчеркивает, что украинская позиция становится все более бескомпромиссной, а уступки по отношению к РФ могут привести к катастрофическим последствиям.

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– Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена ​​на паузу на некоторое время. Через некоторое время с новой силой россияне нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное, – подчеркнул он.

Подоляк отметил, что призывы некоторых представителей Запада срочно прекратить огонь являются “очень странными”, так как оккупанты остаются на юге и востоке Украины.

– Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса, – заявил Подоляк.

Он сообщил, что прекращение огня лишь сыграет на руку противнику.

– Они хотят зафиксировать какие-то военные успехи. Но с помощью наших западных партнеров военных успехов точно не будет… Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что они (разовьют, – Ред.) “реваншистские” настроения и будут еще более жестокими… Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно, – резюмировал советник главы ОП.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает, что мирный договор с Россией заключить не удастся. Такое возможно, по его словам, если будет сорван обмен военных, вышедших с Азовстали, а также если окажется, что противник устроил на Донбассе такую же расправу над мирными жителями, как в Киевской области.