США и Британия ответили на шантаж РФ по снятию санкций в обмен на зерно из Украины
Соединенные Штаты не снимут санкции с России как ответ на обещания по экспорту зерна из Украины.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга 25 мая, а также министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
— Это зерно для всех, для Ливии, Йемена. Люди по всему миру полагаются на это зерно, чтобы прокормить себя. Призываю Россию поступить правильно, гуманно – дать возможность Украине экспортировать зерно и прекратить его воровать. Не будем говорить о санкциях, давайте поступим правильно, – предложил Бен Уоллес.
В то ж время спикер Госдепа США отметил, что Вашингтон также не будет снимать санкции в ответ на экспорт зерна.
— Вы уже слышали со стороны российских официальных представителей множество лжи, дезинформации для разрешения проблемы с едой в контексте глобальной продовольственной безопасности. Несмотря на эти заявления, санкции США были созданы именно с целью обойти давление на поставки зерна… Следовательно, мы определенно сохраним наши санкции в ответ на пустые обещания (со стороны РФ. — Ред.). Мы слышали эти пустые заявления от России и раньше, — предупредил Нед Прайс.
Представитель Госдепа США напомнил, что к заявлениям, исходящим из РФ, следует относиться скептически. Как пример он навел заявления российских официальных лиц, которые говорили, что вторжение РФ в Украину не планируется.
Ранее в Кремле заявили, что готовы предоставить коридор для выхода из Украины судов с сельскохозяйственным продовольствием в обмен на отмену санкций и разминирование всех украинских портов.
Источники: Standard, U.S. Department of State