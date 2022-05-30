Май, 30 в 15:48

Представители стран-членов Европейского Союза во время встречи в понедельник, 30 мая, в очередной раз не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против страны-агрессора России.

Об этом рассказал в своем Twitter-аккаунте корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Встреча послов ЕС завершена. Лидерами могут быть внесены некоторые изменения в выводы Евросовета по поводу санкций, но до согласия по шестому пакету еще далеко. Слишком много исключений и отступлений, – отметил журналист.

Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine Сейчас смотрят — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022

Ранее сегодня Рикард Йозвяк проинформировал, что последний проект решения Евросоюза по поводу шестого пакета санкций против РФ предусматривает исключение для поставок российской нефти. Согласно этому документу, нефтяное эмбарго предлагают не распространять на нефть из РФ, которая поступает в ЕС через трубопроводы.

А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что санкции могут быть согласованы уже 30 мая. Однако этого пока не произошло.

Стоит отметить, что страны Евросоюза в течение недель не могут согласовать очередной пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефтяному эмбарго. Против запрета на импорт нефти из РФ жестко выступает Венгрия.

Ранее в Евросоюзе предлагали прекратить импорт всей российской нефти до конца 2022 года. Венгрии и Словакии планировали разрешить сохранить импорт российской нефти до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Однако Венгрия выступила против этого.

Альтернативное решение с частичным эмбарго на нефть также пока не удается согласовать.