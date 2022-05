Представители стран-членов Европейского Союза во время встречи в понедельник, 30 мая, в очередной раз не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против страны-агрессора России.

Об этом рассказал в своем Twitter-аккаунте корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022