Май, 30 в 11:59

Последний проект решения Европейского Союза по поводу шестого пакета санкций против страны-агрессора РФ предусматривает исключения для эмбарго на российскую нефть. Так, предлагается вывести из-под действия санкций поставки нефти из РФ по трубопроводам.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, ссылаясь на текст проекта решения.

– Совет ЕС соглашается с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также на поставляемые из РФ в государства-члены нефтепродукты, за временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу, — процитировал Йозвяк текст возможного решения.

По его словам, документ также содержит призыв “как можно скорее решить вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу”.

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The draft adds that “the European Council calls on the Council to address the issue of the temporary exception for crude oil delivered by pipeline as soon as possible.” #Ukraine #Russia https://t.co/MBQ6Bmgtv8 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022

Ожидается, что текст решения должны единогласно утвердить на саммите все государства-члены. Саммит продлится 30-31 мая.

Как проинформировал в комментарии журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, государства-члены Евросоюза должны прийти к согласию по поводу шестого пакета санкций против РФ, в том числе и по нефтяному эмбарго. По его словам, санкции могут быть согласованы уже сегодня днем.

– Нам нужно единогласно принять решение. Вчера днем и сегодня утром были тяжелые переговоры. Я думаю, что сегодня днем мы сможем предложить соглашение руководителям государств-членов, – отметил Боррель.

На вопрос, могут ли планы по включению в санкционный пакет запрета на импорт российской нефти провалиться из-за сопротивления Венгрии и других восточноевропейских государств, Боррель ответил отрицательно.

— Нет, я так не думаю… В конце концов, будет соглашение, — сообщил он.

Возможное согласование шестого пакета санкций уже прокомментировали в Офисе президента Украины. Как отметил руководитель ОПУ Андрей Ермак, этот вопрос не должен расколоть единство Евросоюза.

– ЕС может согласовать шестой пакет санкций уже сегодня. Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, были сложные переговоры, но решение необходимо принимать, включая эмбарго на российскую нефть. Отмечу, что для ЕС важно продемонстрировать сильную позицию, поскольку главная цель РФ – расколоть единство и использовать это как слабость Евросоюза. Этого нельзя допускать, – подчеркнул Ермак.

Следует отметить, что в воскресенье, 29 мая, страны Евросоюза снова не смогли достичь соглашения по нефтяному эмбарго и решили продолжить переговоры в понедельник, 30 мая. Против запрета на импорт нефти из РФ наиболее жестко выступает Венгрия. Кроме того, эмбарго стало проблемой для Словакии и Чехии.

Предложение, которое члены ЕС обсуждали накануне, предполагало запрет на поставки российской нефти по морю до конца года. В то же время, исключение предлагалось сделать для нефти, поставляемой по российскому нефтепроводу Дружба.

Ранее в ЕС предлагали прекратить импорт всей российской нефти до конца 2022 года. Венгрии и Словакии предлагали возможность сохранить импорт российской нефти до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Однако Венгрия выступила против.

Источник: Рикард Йозвяк, Андрей Ермак, France 24