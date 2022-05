Последний проект решения Европейского Союза по поводу шестого пакета санкций против страны-агрессора РФ предусматривает исключения для эмбарго на российскую нефть. Так, предлагается вывести из-под действия санкций поставки нефти из РФ по трубопроводам.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, ссылаясь на текст проекта решения.

По его словам, документ также содержит призыв “как можно скорее решить вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу”.

The draft adds that “the European Council calls on the Council to address the issue of the temporary exception for crude oil delivered by pipeline as soon as possible.” #Ukraine #Russia https://t.co/MBQ6Bmgtv8

