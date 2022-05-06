В Европейском Союзе в рамках согласования шестого пакета санкций против страны-агрессора России хотят освободить три государства ЕС от нефтяного эмбарго до 2024 года.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Именно эмбарго на российскую нефть стало камнем преткновения при подготовке очередного пакета санкций против РФ из-за полномасштабной войны в Украине. По информации журналистов, эмбарго стало проблемой для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии.

Согласно предложению Еврокомиссии относительно шестого пакета антироссийских санкций, отказ от нефти из РФ должен быть поэтапным. Поставки сырой нефти из России предлагалось остановить в течение шести месяцев, а продуктов нефтепереработки – до конца 2022 года.

Исключение хотели сделать для Венгрии и Словакии: им планировали разрешить импорт российской нефти до конца 2023 года (т.е. на год дольше остальных стран ЕС). Однако такое предложение эти страны не удовлетворило.

Как отмечает Bloomberg, чтобы снять разногласия по поводу санкций, в Евросоюзе решили предложить Венгрии и Словакии возможность сохранить импорт российской нефти до конца 2024 года (то есть еще на год), а Чехии – до июня 2024 года.

Остальные государства-члены в Евросоюзе должны будут отказаться от импорта нефти из РФ до конца текущего года, как изначально предлагалось. Импорт сырой нефти предлагается прекратить через шесть месяцев, а нефтепродуктов – через восемь месяцев.

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Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против первоначального предложения Евросоюза по эмбарго на российскую нефть. По утверждению Орбана, это равнозначно сбросу “ядерной бомбы” на экономику Венгрии. Он требует пятилетнего исключения для своей страны.

– Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе европейской интеграции, — отмечал Орбан на этой неделе в письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен.

Как подчеркивает Bloomberg, Венгрия, Словакия и Чехия очень зависят от российской нефти, но на эти страны приходится относительно небольшая доля общего импорта Евросоюза из РФ.

Согласно плану Евросоюза, в случае одобрения шестого пакета санкций этим трем странам будет запрещено продавать импортируемую из РФ нефть другим государствам. Европейским компаниям и частным лицам хотят запретить предоставлять суда и услуги (например, страхования), необходимые для транспортировки российской нефти в третьи страны.

По словам источников Bloomberg, такой шаг вступит в силу в течение трех месяцев после принятия новых санкций.

По оценкам Урсулы фон дер Ляйен, достичь единства по нефтяному эмбарго непросто, и это может занять “несколько дней”. В то же время глава Еврокомиссии уверена, что соглашение будет достигнуто.

Сегодня послы стран ЕС должны обсудить новые предложения по нефтяному эмбарго. Ожидается, что переговоры будут сложными и будут продолжаться весь день.

Как известно, другие предложения Евросоюза по новым антироссийским санкциям предполагают исключение еще нескольких российских банков из международной платежной системы SWIFT (в частности, Сбербанка) и ограничения на покупку недвижимости в ЕС для российских юридических и физических лиц.

Кроме того, в ЕС рассматривают возможность введения санкций против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, тесно связанной с президентом РФ Владимиром Путиным (СМИ публиковали информацию, что она имеет детей от хозяина Кремля). Есть информация и о возможных санкциях против главы РПЦ патриарха Кирилла, который активно поддержал Кремль и полномасштабную войну против Украины.