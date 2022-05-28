Май, 28 в 13:38

Белый дом одобрил предоставление Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, которые могут существенно помочь нашему государству в защите территорий на Донбассе.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности. О том, что администрация Джо Байдена “склоняется к предоставлению Украине РСЗО” в рамках большего пакета военной помощи, сообщает и телеканал CNN.

По данным американских журналистов, о предоставлении РСЗО Вашингтон может объявить уже на следующей неделе.

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Отмечается, что таких дальнобойных РСЗО Вооруженные силы Украины сейчас не имеют. Вооружение, которое могут передать США, будет включать мобильные ракетные установки, которые стреляют гораздо дальше, чем пусковые установки, которые использует украинская армия.

Хотя официальные лица не предоставили журналистам подробностей о том, о каких именно РСЗО идет речь, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковым наведением, чьи ракеты содержат такое же количество взрывчатки, как 200-килограммовая авиабомба.

Ракеты этой РСЗО могут преодолеть расстояние в более чем 64 км, что значительно превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина. Согласно докладу исследовательской службы Конгресса США, с 1998 года Пентагон потратил $5,4 млрд на покупку более 42 тыс. таких ракет.

Кроме того, по данным американских чиновников, Вашингтон планирует включить в следующий пакет помощи Украине реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS. Эти американские РСЗО имеют дальность стрельбы более 45 км (обычными ракетами), 300 км (тактической ракетой) и 500 км (оперативно-тактическими ракетами PrSM).

HIMARS может нести шесть реактивных снарядов GMLRS или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Эти РСЗО очень мобильны и могут быстро перемещаться после выстрела.

Каждая ракета загружена в одноразовую пусковую трубу. Блок из шести ракет GMLRS может быть запущен в течение считанных секунд и наносит такой же ущерб, как и авиаудар управляемыми бомбами. В общем, РСЗО HIMARS имеют существенные преимущества перед артиллерийскими ракетными системами РФ, в которых ракеты загружаются по одной.

Современные дальнобойные РСЗО являются ключевым запросом Киева к США. В последние недели украинские высокопоставленные лица, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, призывали США предоставить эти системы. По мнению украинской стороны, эти РСЗО могут изменить правила игры в развязанной РФ войне.

Однако в Белом доме колебались, опасаясь, что Кремль расценит предоставление Украине такого мощного оружия как дальнейшую эскалацию. Кроме того, в Вашингтоне выражали обеспокоенность, что украинская сторона может применить новые РСЗО для нанесения ударов по территории РФ.

Опасения возникли на фоне заявлений российских официальных лиц, что любая угроза РФ будет “означать серьезную эскалацию”, а также что западные страны “делают себя мишенью в войне, продолжая вооружать украинцев”. После появления информации о возможном предоставлении Украине реактивных систем залпового огня российские пропагандисты снова начали говорить о “переходе красных линий”.

По словам источников, еще одна серьезная обеспокоенность администрации Байдена заключалась в том, могут ли США позволить себе предоставить так много высококачественного оружия, взятого из американских армейских запасов.

По информации официальных лиц, с которыми пообщались журналисты, вопрос о поставках Украине РСЗО был ключевым в повестке дня двух встреч в Белом доме на прошлой неделе. Одним из вариантов может быть предоставление Украине РСЗО меньшей дальности.

Как отмечают американские официальные лица, обучение украинских воинов обращению с новыми РСЗО не займет много времени: вероятно, около двух недель.

По информации CNN, на прошлой неделе представители Пентагона встретились с генеральным директором военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, чтобы обсудить поставки и наращивание производства РСЗО.

Ранее Соединенные Штаты уже поставили Украине 155-миллиметровые гаубицы.

На брифинге в пятницу, 27 мая, спикер Пентагона Джон Кирби отказался подтвердить, что США передадут РСЗО Украине. Он отметил, что “не будет опережать решения, которые еще не приняты”.

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном анонсировал поставки нашему государству еще большего количества тяжелого вооружения.